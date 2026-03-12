Invitan al tercer festival de guitarra del 21 al 27 de marzo

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Fernanda Bencomo, invitó a la ciudadanía a participar en el Tercer Festival de Guitarra, que se llevará a cabo del 21 al 27 de marzo con actividades en los municipios de Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc.

Durante el festival se realizarán cuatro concursos de guitarra en las categorías internacional, juvenil, infantil y de composición. En esta última ya se cuenta con 14 obras inscritas, entre las que destacan piezas provenientes de Rusia y España, lo que refleja el alcance internacional del evento.

El programa contempla siete días de actividades culturales, entre ellas conferencias, talleres y clases magistrales impartidas por maestros reconocidos en el ámbito de la guitarra clásica, dirigidas tanto a estudiantes como al público en general interesado en la música.

La inauguración del festival se llevará a cabo el 21 de marzo a las 20:00 horas, con un concierto del maestro Pablo Garibay. Como parte del cierre, el 27 de marzo se presentará la Orquesta Filarmónica del Estado con un concierto en la Universidad La Salle.

Bencomo destacó que todos los eventos, talleres y conferencias serán totalmente gratuitos, con excepción del concierto del reconocido guitarrista Pável Steidl, que se realizará el 26 de marzo en el Teatro de la Ciudad.

El festival busca impulsar la formación musical, promover el talento local y acercar la guitarra clásica a nuevos públicos, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes en la región.