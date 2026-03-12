Fiscalía descarta móvil político en desaparición de funcionarios

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, señaló que las recientes desapariciones de funcionarios públicos en la entidad no están relacionadas con el proceso electoral ni con motivos políticos, sino con conflictos entre grupos del crimen organizado que operan en distintas regiones.

El funcionario explicó que casos como el del tesorero municipal de Guachochi y el del presidente seccional de Las Varas están vinculados a la presencia de organizaciones delictivas en zonas específicas del estado.

Detalló que en el corredor que conecta Ojinaga con Aldama, así como en la región de Madera, se han registrado disputas entre grupos criminales como Los Jaguares y La Línea.

De acuerdo con el fiscal, estas organizaciones suelen relacionar erróneamente a servidores públicos con alguno de los bandos en conflicto; sin embargo, las investigaciones realizadas hasta el momento indican que las víctimas únicamente se encontraban desempeñando sus funciones laborales.