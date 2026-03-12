Tras un reporte al 072, el parque de la colonia Real de Minas está renovado

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, sigue transformando los espacios públicos de la ciudad, ejemplo de ello ocurrió en el parque de la colonia Real de Minas Santo Domingo, donde tras una solicitud vecinal se realizaron mejoras en el área.

Andrea García, vecina del sector, compartió que cuando llegó a vivir a la colonia hace dos años, el parque se encontraba en malas condiciones y sin juegos para las niñas y niños del lugar. “Había muchos niños en la colonia, pero el parque estaba muy abandonado. Mi hijo me decía que estaba aburrido porque no había juegos y me propuso que pidiéramos algunos. Yo no sabía cómo hacerlo, hasta que marqué y levanté la solicitud”.

Tiempo después, personal del Municipio acudió al parque para instalar el equipamiento solicitado. “Un día llegaron y pusieron los jueguitos que él quería, sube y bajas y todo. Sí se ve la diferencia; muy padre porque al fin de cuentas ahora los juegos son más modernos a comparación de los de antes”. Ahora se llena de niños y las familias lo aprovechan más.

“Estamos agradecidos todos los vecinos porque, como le comento, casi la mayoría tenemos niños y sí nos dio gusto la verdad cuando vimos que estaban instalando”.

En este parque se instalaron un módulo infantil, dos bancas y una mesa tipo picnic con capacidad para ocho personas, atendiendo el reporte ciudadano.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, recuerda a la ciudadanía que cuenta con canales de atención como la aplicación Marca el Cambio y la línea 072 del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), donde las y los chihuahuenses pueden reportar necesidades en parques y espacios públicos, como instalación de juegos infantiles, mobiliario o mejoras en el equipamiento, además de dar seguimiento a sus solicitudes.

Invitan a la ciudadanía a utilizar estos medios para reportar necesidades en su colonia y seguir mejorando los espacios públicos de Chihuahua, con la certeza de que cada reporte puede convertirse en un cambio tangible para la comunidad.