Congreso endurece sanciones por llamadas falsas a servicios de emergencia

En Sesión Ordinaria el Congreso de Chihuahua reformó el Código Penal del Estado con el propósito de fortalecer las sanciones contra quienes realicen avisos falsos de emergencia, conducta que provoca la movilización innecesaria de corporaciones y pone en riesgo la atención de situaciones reales.

El dictamen fue presentado ante el Pleno Legislativo por la presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, diputada Nancy Frías Frías, en el que se destacó que las llamadas falsas al sistema de emergencias generan graves consecuencias al distraer recursos humanos, materiales y financieros que podrían destinarse a atender situaciones que comprometan la vida o la integridad de las personas.

De acuerdo a lo plasmado en la iniciativa que dio origen a esta adecuación, a nivel nacional cerca del 89% de las llamadas recibidas en el número de emergencias 911 no corresponden a incidentes reales. Tan solo en marzo de 2025 se registraron más de 13 millones de llamadas, de las cuales más del 72 por ciento fueron consideradas improcedentes.

En el caso de Chihuahua, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en lo que va de 2025 el 911 ha recibido más de 346 mil llamadas, de las cuales 66.58% han sido improcedentes, es decir, dos de cada tres no representaron una emergencia auténtica.

Aunque se ha observado un ligero incremento en el porcentaje de llamadas verdaderamente atendibles (que pasó de apenas 21% en 2022 a 33% en 2024), aún siete de cada diez llamadas en promedio son falsas o no urgentes.

Es por lo anterior que en la reforma realizada al Código Penal, se establece que cuando una persona realice dolosamente un falso aviso de alarma o emergencia mediante el servicio telefónico o tecnologías de la información, las penas previstas en la legislación penal se incrementarán en una tercera parte.

Asimismo, cuando estos avisos falsos generen la movilización de personal médico, de protección civil o de bomberos, las sanciones podrán aumentarse hasta en una mitad.