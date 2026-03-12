Continúa DIF Estatal con entregas de prótesis, órtesis y aparatos funcionales

El DIF Estatal mantiene su compromiso con la rehabilitación y la inclusión, mediante la entrega permanente de prótesis, órtesis y aparatos funcionales, en beneficio de decenas de personas.

Mediante este programa se produce mensualmente un promedio de nueve prótesis y 20 órtesis en los talleres especializados de la dependencia, ubicados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Chihuahua capital y en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de ciudad Cuauhtémoc.

En lo que va del año se ha atendido a cerca de 100 personas con entregas gratuitas de prótesis, a través de evaluaciones médicas, ajustes y terapias, así como de órtesis personalizadas hechas a medida de los usuarios, que en este caso, solo cubren una cuota simbólica de recuperación.

Recientemente la presidenta de la institución, María Eugenia Galván Antillón y el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza Rodríguez, suministraron dos prótesis y ocho órtesis, así como un andador y una silla de ruedas a personas con distintas discapacidades.

“La inclusión no es un discurso: es una necesidad vital y un derecho que fortalece a toda nuestra comunidad”, enfatizó Galván Antillón durante el evento.

El DIF Estatal distribuye además sillas de ruedas estándar, PCI y PCA, bastones de cuatro puntos, andadores, lentes y auxiliares auditivos.

La convocatoria se encuentra abierta durante el presente mes para gestionar alguno de estos aparatos, para lo cual se debe acudir al CREE en la capital, al CRI de Cuauhtémoc o al Centro de Rehabilitación Integral Física, en Ciudad Juárez.

Para el resto del estado, las personas interesadas pueden acudir a su DIF Municipal.

Gracias a la infraestructura del DIF Estatal, Chihuahua se posiciona como el único estado del país con cobertura total en rehabilitación, ya que cuenta con 77 Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en todos sus municipios, donde ofrece dispositivos de alta calidad y acompañamiento integral.