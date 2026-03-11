No existe vinculación con el evento “Inter Camp – Sporting Clube de Braga”: Gobierno Municipal.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), informa a la ciudadanía que no mantiene relación, colaboración ni vinculación institucional con el evento denominado “Inter Camp – Sporting Clube de Braga”.

Se ha detectado que dicho evento ha utilizado imagen institucional del Gobierno Municipal y del IMCFD sin autorización ni acuerdos previos, por lo que esta dependencia desconoce el proceder de su organización, operación y convocatoria.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reitera que mantiene una política permanente de apertura y apoyo a eventos que promuevan el desarrollo deportivo, la formación de niñas, niños y jóvenes, así como el fortalecimiento de la cultura física en la ciudad.

No obstante, para garantizar transparencia, seguridad y certeza para la ciudadanía, todo evento que busque colaboración institucional o uso de imagen oficial debe realizar previamente los procesos formales de solicitud y autorización correspondientes.

Hasta el momento, no existe registro de solicitud formal ni autorización para el uso de logos oficiales o participación institucional en el evento mencionado.

Se recomienda a la ciudadanía verificar la procedencia y organización de eventos deportivos que utilicen imagen institucional, consultando siempre las fuentes oficiales antes de participar para evitar falsas expectativas con información no verificada.