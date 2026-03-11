Avanza Municipio con la construcción de los tres puentes que mejorarán la movilidad.

Se exhorta a la ciudadanía a transitar con precaución por las diferentes áreas de trabajo.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo de las tres soluciones viales que se construyen en puntos estratégicos de Chihuahua Capital, con el objetivo de mejorar la movilidad y permitir que las y los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias.

Carlos Rivas, director de la dependencia, explicó los diversos trabajos que se realizan en la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, entre los que destaca la reubicación de una línea de conducción de agua potable, así como la posterior excavación de las zapatas que servirán como base para los apoyos del arco. Asimismo, continúan las labores en el taller.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a transitar con precaución por la zona, ya que la circulación en la rampa de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud, en sentido norte-sur, permanecerá temporalmente deshabilitada. Además, invitó a utilizar rutas alternas como la avenida Politécnico Nacional hacia el bulevar Ortiz Mena, o bien continuar por la avenida Teófilo Borunda y tomar el primer retorno a la altura del parque El Acueducto.

Asimismo, informó que en el Paso Superior ubicado en la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea continúan las labores de armado y colado de cabezales en columnas, así como el remate de los muros en las rampas y en diferentes secciones de la glorieta. Cabe señalar que a partir del lunes 16 de marzo comenzará el montaje de trabes para la conformación de la superestructura.

Por su parte, el Paso Superior de vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias continúa avanzando con el cimbrado y colado de columnas, la construcción de áreas de retorno, la colocación de muros de tierra armada en rampas, así como la conversión de la línea eléctrica de media tensión de aérea a subterránea y la colocación de trabes en el cuerpo norte.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la mejora de la movilidad en Chihuahua Capital, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.