Claudia Sheinbaum y gasolineros refrendan acuerdo para mantener precio de la gasolina en 24 pesos.

El convenio semestral se pactó con todo el sector gasolinero y participaron autoridades hacendarias y del gabinete energético

por Karina Varga

El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, renovó el acuerdo voluntario semestral con el sector gasolinero para estabilizar el precio de la gasolina regular y fijar un precio máximo de 24 pesos a nivel nacional.

En la ratificación del convenio participaron empresarios de todo el país y miembros del gabinete energético así como autoridades hacendarias y federales.

Se realizó al mediodía de este miércoles en Palacio Nacional y lo enmarca un entorno global de variabilidad en el precio de los combustibles derivado del conflicto que se desarrolla en Medio Orient

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario

“Con el 96 por ciento de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, informó la primera mandataria del país en una publicación difundida en redes sociales.

