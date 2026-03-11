Llega comedor móvil de NutriChihuahua a colonia El Porvenir.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que el comedor móvil de NutriChihuahua llegó a la colonia El Porvenir, al norte de la capital del estado, para brindar atención y alimentación gratuita a las familias de la zona que así lo requirieron.

Durante este recorrido del camión se ofrecieron cerca de 100 platillos a madres jefas de familia, personas mayores, así como a niñas y niños, quienes recibieron comida nutritiva, variada y suficiente.

El comedor móvil de NutriChihuahua cuenta con el equipamiento necesario para la preparación y distribución de los platillos, con un menú similar al de los comedores fijos, lo que permite a las y los beneficiarios consumirlos de manera cómoda en su interior.

El camión continuará su recorrido en zonas donde no se cuenta con espacios fijos, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de la SDHyBC, donde se dará a conocer la ubicación de las próximas jornadas.