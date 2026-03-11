Hallan sin vida a hombre en vivienda de la colonia Zarco

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Zarco, luego de que vecinos del sector reportaran a los números de emergencia que desde el domicilio emanaban fuertes olores fétidos y que tenían varios días sin ver al morador del lugar.

El hallazgo ocurrió en una casa situada en el cruce de las calles 30 y Zarco, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte ciudadano.

De acuerdo con las primeras versiones, los agentes ingresaron al inmueble y confirmaron que en el interior se encontraba el cuerpo de un hombre sin signos vitales, el cual ya presentaba avanzado estado de descomposición.

Vecinos del sector señalaron que la persona era conocida como “El Güero”, de aproximadamente 40 años de edad, quien vivía solo en el domicilio y tenía varios días sin ser visto por quienes habitan en la zona.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, no fue posible determinar de inmediato las causas del fallecimiento.

Al lugar acudió personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena, mientras que elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) efectuaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión las causas de la muerte.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho.