Reflexionan diputadas con colaboradoras de la ASE con motivo del 8M

Ante el grupo de colaboradoras de la Auditoría Superior del Estado (ASE), las diputadas Leticia Ortega, Carla Rivas y Alma Portillo expusieron sus reflexiones sobre los retos y oportunidades de las mujeres en el servicio público.

Las legisladoras compartieron cuales han sido las principales barreras que tuvieron que romper para avanzar en los campos educativo, laboral y político a lo largo de su trayectoria.

La Diputada Leticia Ortega manifestó que además de la constancia, la creación de políticas públicas permite generar situaciones de igualdad; mientras que la Diputada Carla Rivas reconoció el esfuerzo que cada mujer desempeña para salir todos los días a trabajar y abrir oportunidades en los diferentes aspectos para la vida y la Diputada Alma Portillo destacó la solidaridad entre mujeres para avanzar en la ocupación de espacios.

Como anfitrión, el Auditor Superior Héctor Acosta dio la bienvenida a las legisladoras que son miembro de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado y expresó la convicción para generar oportunidades en igual de condiciones tanto para hombres como mujeres dentro del campo profesional.

Lo anterior dentro del evento de conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizado por la Auditoría Superior del Estado.