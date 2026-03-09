Localizan dos cuerpos maniatados y envueltos en la plaza de San Isidro, en el Valle de Juárez

Dos personas sin vida fueron halladas la mañana de este lunes en la plaza del poblado de San Isidro, ubicado en el Valle de Juárez, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de seguridad.

El hallazgo ocurrió cerca del crce de la carretera Juárez–Porvenir y la calle Constitución Sur. Según información preliminar, uno de los cuerpos estaba cubierto con una cobija en tonos verde y amarillo, mientras que el segundo se encontraba envuelto en una lona gris.

Ambas víctimas estaban sujetas con cinta adhesiva color canela y una cuerda, de acuerdo con los primeros reportes en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron inicialmente al sitio y acordonaron el área para preservar posibles evidencias.

Posteriormente arribaron efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes permanecen en el lugar mientras personal de la Fiscalía se encarga de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.