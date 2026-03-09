Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Seguridad.

La gobernadora Maru Campos encabezó este día, las actividades de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que autoridades de los diferentes niveles de Gobierno revisaron avances y las estrategias en la materia.

Durante el encuentro, se analizaron indicadores relacionados con la incidencia delictiva en la entidad, a fin de dar continuidad a las acciones implementadas para mantener la tranquilidad en las distintas regiones del estado.

Se informó que no se registraron incidentes mayores durante la manifestación conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, y se destacó la importancia de la colaboración permanente entre corporaciones estatales, federales y municipales.

A la sesión acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el general de Brigada jefe del Estado Mayor de la 5ª. Zona Militar, Edilberto Jasso Godoy; el fiscal federal Victorino Porcayo Domínguez y el mayor Wilber Torrez Salazar, de la Guardia Nacional en Chihuahua.

También, estuvo presente el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila, Rafael Mata de la delegación para Programas de Bienestar en el estado y, de manera virtual, el coronel Marcelino Valdovinos.