Invita DIF Estatal a festejar el Día de la Familia en el Parque El Colibrí.

El DIF Estatal invita a las y los chihuahuenses a disfrutar de una jornada de recreación y convivencia en el Parque Infantil “El Colibrí”, en el marco del festejo del Día de la Familia.

El evento se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a partir de las 12:00 horas, con atracciones gratuitas y una promoción especial 2×1 en el ingreso, por lo que el costo de entrada será solo de 15 pesos.

El parque abrirá sus puertas con todas las atracciones disponibles para las y los asistentes, quienes tendrán acceso a más de 20 juegos mecánicos, así como a las áreas verdes y zonas de alimentos.

Como programación agregada, se ofrecerá una función de cine al aire libre, música en vivo, dinámicas interactivas con rifa de regalos y activaciones especiales diseñadas para fortalecer los lazos afectivos y promover la convivencia familiar.

Las instalaciones contarán con estrictas medidas de seguridad, higiene y accesibilidad para garantizar una experiencia segura para todos los asistentes.

Con estas actividades se reafirma el compromiso con el desarrollo familiar y la recreación saludable.