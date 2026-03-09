Gestiona Arturo Zubia techumbre para la Plaza Jorge Mora López en Camargo.

Camargo, Chih.- Como resultado de las gestiones realizadas para mejorar los espacios públicos y fortalecer la convivencia familiar, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía, anunció el arranque de la construcción de la techumbre en la Plaza Jorge Mora López, conocida por muchos como la plaza de los Choppers.

Esta obra contará con una inversión de 1 millón 550 mil pesos, recurso que permitirá brindar un espacio más digno y funcional para la realización de actividades sociales, culturales y comunitarias en beneficio de las familias de Camargo.

El legislador destacó que este proyecto fue posible gracias a la gestión realizada ante la gobernadora Maru Campos, quien ha mostrado su compromiso con los camarguenses al respaldar acciones que fortalecen la infraestructura y los espacios de convivencia.

“Las obras son amores y no buenas razones. Hoy vemos cómo este compromiso comienza a hacerse realidad. Esta plaza es un lugar muy representativo para la comunidad y con esta techumbre podrá ser aprovechada en mejores condiciones por todas las familias”, expresó el diputado.

La construcción de esta techumbre permitirá proteger a las personas del sol y otras condiciones climáticas, facilitando la realización de eventos y actividades durante todo el año.

Con estas acciones, el diputado Arturo Zubía reiteró su compromiso de seguir gestionando más obras y programas que beneficien directamente a las familias de Camargo y de toda la región.