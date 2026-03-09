Disfruta de películas sin costo, consulta la cartelera del Cine del Rejón en marzo: Municipio.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a disfrutar de la cartelera de marzo del Cine del Rejón, un espacio creado para que la comunidad pueda convivir, relajarse y compartir momentos especiales a través del cine en un ambiente totalmente familiar.

El Cine del Rejón se ha consolidado como una alternativa cultural y recreativa para niñas, niños, jóvenes y adultos, al ofrecer funciones gratuitas en un entorno seguro y accesible, donde las y los asistentes pueden disfrutar de historias que inspiran, divierten y generan conversación en familia.

Durante el mes de marzo, el público podrá disfrutar de una selección de películas que incluye musicales, historias inspiradoras y cintas animadas pensadas para todos los públicos.

La cartelera queda conformada de la siguiente manera:

Semana del 12 al 15 de marzo

La La Land – 12 de marzo | 6:00 pm.

Talentos Ocultos – 13 de marzo | 6:00 pm.

Las Guerreras K-Pop – 14 de marzo | 5:00 pm.

Mulán – 15 de marzo | 12:00 pm.

Semana del 19 al 22 de marzo

Historias Cruzadas – 19 de marzo | 6:00 pm.

La Princesa y el Sapo – 20 de marzo | 6:00 pm.

Sing: ¡Ven y Canta! – 21 de marzo | 5:00 pm.

Valiente – 22 de marzo | 12:00 pm.

Todas las funciones son sin costo y con cupo limitado ya que la sala cuenta con 99 butacas, por lo que se invita a la ciudadanía a llegar con anticipación para asegurar su lugar y disfrutar de esta experiencia cultural al aire libre.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar espacios de convivencia, recreación y acceso a la cultura para las familias chihuahuenses.

Para más información sobre la programación y actividades culturales, se invita a consultar las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua.