Revelan imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y “La Chule”

fuente: unotv

Durante la emisión del lunes 9 de marzo, el programa Ventaneando de TV Azteca difundió las primeras imágenes públicas de Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, esto después de casi dos décadas de resguardo de su identidad.

El periodista Ricardo Manjarrez presentó la exclusiva, señalada como una de las más esperadas tanto por medios nacionales como internacionales y por los seguidores de ambos artistas.

La transmisión de Ventaneando abrió con la conductora Pati Chapoy subrayando la trascendencia de la primicia: “Hoy se desvela un secreto guardado más de diecinueve años”. A su lado, la periodista Linet Puente recalcó la expectativa que rodeaba el momento.

Según lo expuesto en Ventaneando, la exclusiva pertenece a Ricardo Manjarrez, quien afirmó: “Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado la prensa de espectáculos, no solamente mexicana, sino también de otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos Miguel y Daniel, de Aracely Arámbula y de Luis Miguel”.

El periodista explicó que Aracely Arámbula decidió mantener a sus hijos alejados del foco mediático, logrando que, hasta el pasado fin de semana, no existieran fotografías públicas de ellos.