Chihuahua suma cerca de 50 congresos confirmadas para el resto del año

El director de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua, José Jesús Jordán, informó que hasta el momento se tienen confirmadas alrededor de 50 convenciones que se realizarán en la capital del estado, lo que permitirá atraer visitantes nacionales e internacionales y generar una importante derrama económica para la ciudad.

El funcionario destacó que este tipo de encuentros fortalecen el turismo de negocios, uno de los principales motores económicos de la capital, ya que además de reunir a especialistas y empresas de distintos sectores, impulsan la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el uso de diversos servicios locales.

Asimismo, señaló que la realización de estas convenciones posiciona a Chihuahua capital como un destino competitivo para la organización de eventos, lo que contribuye a dinamizar la economía y a promover la ciudad a nivel nacional e internacional.