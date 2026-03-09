Participa Bonilla en foro: “Mexico Conference 2026” para compartir estrategias de gobierno

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, dio a conocer a través de sus redes sociales que el pasado fin de semana participó en la Mexico Conference 2026, en Harvard University, un foro enfocado en fortalecer los vínculos entre México y Estados Unidos, particularmente en temas relacionados con el desarrollo de las ciudades.

Durante su intervención, el presidente municipal compartió algunas de las estrategias que se implementan en la ciudad de Chihuahua en áreas clave como seguridad pública, salud, educación y desarrollo urbano, con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas con otros líderes y especialistas.

Bonilla destacó que este tipo de encuentros permiten analizar los retos que enfrentan las ciudades y generar propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, expresó su agradecimiento por la invitación a este foro internacional, al considerar que representa una oportunidad para intercambiar ideas y proyectar un mejor futuro para Chihuahua y para México.