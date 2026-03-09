Ejecutan a mujer en Valle de la Madrid

Un violento hecho sacudió la tranquilidad de la colonia Valle de la Madrid, al sur de la ciudad, luego de que una mujer fuera asesinada a balazos dentro de una vivienda durante las primeras horas de la mañana de este lunes.



De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Valle 94 y Batalla de San Luis, donde sujetos armados irrumpieron de manera violenta en la vivienda y sorprendieron a la víctima.



Testigos señalaron que los agresores interceptaron a la mujer y le dispararon a quemarropa, impactándola en la cabeza con un arma de fuego calibre .380, privándola de la vida de manera instantánea. Tras cometer el ataque, los responsables huyeron rápidamente del lugar a bordo de una pickup de color negro, perdiéndose entre las calles del sector.



El reporte al sistema de emergencias movilizó a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes arribaron al sitio para acordonar la escena del crimen y comenzar con las primeras indagatorias.

Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del traslado del cuerpo para la necropsia de ley.



Momentos después del ataque, familiares de la víctima arribaron al lugar entre llanto y escenas de dolor, lo que generó una fuerte conmoción entre vecinos del sector, quienes observaron con asombro el despliegue de las corporaciones de seguridad.