Convoca JMAS a escuelas a integrarse a los Comités Juveniles de Aguardianes

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua convocó a estudiantes de preparatorias y universidades de la ciudad a integrarse a los Comités Juveniles de Aguardianes, con el objetivo de involucrar a los jóvenes en el cuidado del agua.

Durante el evento realizado en las instalaciones de la Universidad La Salle Chihuahua, al que asistieron representantes de decenas de escuelas, el director de JMAS, Alan Falomir, destacó la importancia de trabajar con las nuevas generaciones para preservar el recurso.

Comentó que por más inversión que se haga en temas de infraestructura hidráulica, sin un uso responsable, los esfuerzos no serán suficientes para garantizar su disponibilidad en el futuro.

Explicó que los Comités Juveniles buscan que los estudiantes se conviertan en promotores del cuidado del agua dentro de sus escuelas, hogares y comunidades.

La JMAS Chihuahua agradeció a la Universidad La Salle y a su rector, José Salvador Benavides, por su disposición para impulsar iniciativas que fomentan la participación de los estudiantes en acciones a favor del cuidado del agua.

Los directivos que deseen obtener más información sobre la manera en la que pueden conformar un Comité Juvenil de Aguardianes, pueden comunicarse a los números 614 464 3949 y 614 156 5131 o mediante las redes sociales de la JMAS Chihuahua.