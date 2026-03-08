Participarán estudiantes del Cobach en Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026.

Representarán a Chihuahua con un proyecto sobre preservación anatómica mediante técnicas de plastinación e inyección-corrosión

Estudiantes del Plantel 1 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) representarán a la entidad en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (FEMECI), que se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo en San Carlos, Sonora, dentro de la categoría de Biomedicina y Ciencias de la Salud.

El equipo está integrado por Natalia Hernández Valenzuela, Ricardo Luis Rodríguez Delgado y Joel Eduardo Rivera López, quienes obtuvieron su pase tras resultar ganadores en la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías 2025 con el proyecto “Preservación mediante técnicas de plastinación e inyección-corrosión”.

La investigación surge con el propósito de que las futuras generaciones con vocación científica cuenten con modelos anatómicos que faciliten el estudio y la comprensión de la anatomía animal y humana, sin necesidad de sacrificar seres vivos, lo que contribuye a fomentar una cultura de respeto por la vida.

La propuesta también obtuvo el primer lugar en la competencia “Shark Tank”, realizada durante la Jornada Académica y Cultural 2026 del Cobach, donde el equipo presentó su potencial científico y social.

Además, alcanzaron el segundo lugar en la categoría “Capacitación en Acción”, lo que confirma el rigor científico del proyecto y su potencial de impacto social y aplicación práctica.

En esta edición de la FEMECI participarán equipos de nivel Medio Superior y Superior provenientes de las 32 entidades federativas del país.

El director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, expresó que la institución reconoce el talento y el esfuerzo de estos tres estudiantes, y destacó que su participación refleja el compromiso de la institución con una educación que impulsa la investigación, la innovación y la formación científica de las juventudes.