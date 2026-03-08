Las galletas de animalito bajo la lupa: Profeco revela por qué dañan tu salud.

Cocina viral.

Las galletas de animalito pueden ser deliciosas, pero Profeco advierte de al menos dos ingredientes que no las hacen tan benéficas para quien las consume .

Un estudio de la Profeco advierte sobre el alto contenido de sodio y la presencia de jarabe de maíz de alta fructosa en las galletas de animalito. Descubre qué significa esto para tu salud y cuánto puedes consumir sin riesgo. Además, estas son las 5 peores galletas de animalitos según Profeco.

Las galletas de animalito parecen inofensivas, económicas y hasta “ligeras”, pero podrían estar afectando tu salud más de lo que imaginas. El problema es claro: su alto contenido de sodio y la presencia de jarabe de maíz de alta fructosa pueden generar riesgos a largo plazo. La solución comienza con informarse y moderar su consumo, tal como advierte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en uno de sus análisis más relevantes sobre productos con exceso de sodio.

Aunque son un clásico en la lonchera escolar y en las tardes de antojo, estas populares galletas están lejos de ser una opción saludable si se consumen en exceso.

Profeco alerta por exceso de sodio en galletas de animalito

En un estudio donde se analizaron 80 productos con sello de “exceso de sodio”, la Profeco detectó que varias presentaciones de galletas, incluidos los animalitos, presentan niveles elevados de este mineral.

De acuerdo con los resultados, las galletas de animalitos contienen hasta 2,812 mg de sodio por empaque, una cifra que resulta alarmante si se considera que la ingesta diaria recomendada para un adulto ronda los 2,000 mg.

En el mismo análisis se detalló que:

Las galletas saladas pueden contener hasta 1,554 mg de sodio.

Las galletas dulces alcanzan hasta 562 mg.

Algunos empaques no cumplen con el contenido neto declarado.

Esto significa que, en ciertos casos, una sola bolsa podría rebasar el límite recomendado para todo un día.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó que las galletas de animalito contienen hasta 2,812 mg de sodio por empaque, una cantidad que puede superar lo recomendado para un día.

galletas de animalito profeco© Foto Cocina Vital

¿Por qué el sodio en exceso es peligroso?

El sodio es un nutriente esencial. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el cuerpo lo necesita en pequeñas cantidades para funciones como:

Regular líquidos corporales

Transmitir impulsos nerviosos

Mantener el equilibrio muscular

Sin embargo, el problema surge cuando se consume en exceso.

Un consumo elevado y constante puede estar relacionado con:

Hipertensión arterial

Retención de líquidos

Problemas cardiovasculares

Daño renal a largo plazo

En México, donde la hipertensión es uno de los padecimientos más comunes, el exceso de sodio en alimentos ultraprocesados representa un riesgo silencioso.

El otro ingrediente bajo la lupa: Jarabe de Maíz de Alta Fructosa

Además del sodio, las galletas de animalito contienen Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF), también conocido como sirope de glucosa-fructosa.

Este ingrediente es un edulcorante líquido derivado del almidón de maíz y se utiliza ampliamente en la industria alimentaria porque:

Es más barato que el azúcar

Intensifica el sabor dulce

Mejora la textura

Prolonga la vida útil del producto

Pero aquí viene el detalle importante. Según la Profeco, la fructosa no inhibe adecuadamente la secreción de la hormona grelina, responsable de regular la sensación de hambre y saciedad. En términos simples: puedes seguir comiendo galletas sin sentirte satisfecho.

Esto favorece el consumo excesivo, lo que puede contribuir a:

Aumento de peso

Resistencia a la insulina

Mayor riesgo de diabetes tipo 2

Problemas metabólicos

Aunque una porción puede aportar vitaminas como A, C, B12 y D, además de calcio y magnesio, estos beneficios no compensan el impacto del exceso de azúcar y sodio.

¿Son realmente tan malas las galletas de animalito?

No se trata de demonizar un producto tradicional. Las galletas de animalito forman parte de la cultura alimentaria desde su creación en Inglaterra a finales del siglo XIX y han acompañado generaciones.

El problema no es su existencia, sino:

El consumo frecuente

Las porciones grandes

La falsa percepción de que son “ligeras”

Un paquete de 500 gramos puede parecer una compra económica, pero su impacto nutricional puede ser considerable si se consume sin moderación.

El exceso de sodio está relacionado con hipertensión, retención de líquidos y problemas cardiovasculares, especialmente si se consume de forma frecuente.

galletas de animalito profeco© Foto Cocina Vital

¿Qué recomienda Profeco y los expertos?

La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda siempre:

Leer las etiquetas nutrimentales

Verificar los sellos frontales de advertencia

Revisar el contenido real por porción

Comparar marcas antes de comprar

Además, especialistas en nutrición sugieren:

Limitar el consumo de ultraprocesados

Optar por versiones con menos sodio

Preferir snacks naturales como fruta, nueces o yogurt natural

Evitar que estos productos formen parte del consumo diario

Preguntas frecuentes sobre las galletas de animalito

¿Cuánto sodio tienen las galletas de animalito?

Hasta 2,812 mg por empaque, según análisis de Profeco.

¿El jarabe de maíz de alta fructosa es dañino?

En exceso, puede contribuir al aumento de peso y problemas metabólicos.

¿Puedo consumirlas de vez en cuando?

Sí, siempre que sea con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

¿Son aptas para niños?

No están prohibidas, pero su consumo frecuente no es recomendable por su contenido de sodio y azúcares.

Además del sodio, contienen Jarabe de Maíz de Alta Fructosa, ingrediente que puede aumentar el apetito y favorecer el consumo excesivo. Profeco recomienda revisar etiquetas, moderar porciones y evitar que estos productos formen parte del consumo diario, especialmente en niños.

galletas de animalito profeco© Foto Cocina Vital

La clave de comer galletas de animalitos está en la moderación

Las galletas de animalito no son veneno, pero tampoco son un alimento saludable para consumo constante. El exceso de sodio y el jarabe de maíz de alta fructosa son factores que deben tomarse en cuenta, especialmente en un país donde las enfermedades cardiovasculares y metabólicas siguen en aumento.

La próxima vez que tomes una bolsa del estante, vale la pena preguntarse: ¿es un antojo ocasional o parte de un hábito diario?

Informarse es el primer paso para tomar mejores decisiones. Y en este caso, la advertencia está sobre la mesa.

Porque a veces, lo que parece inocente… no lo es tanto.