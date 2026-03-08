Con vocación y compromiso, mujeres construyen su lugar en la Policía Municipal.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) destacó la creciente participación de las mujeres dentro de la corporación, donde cada vez más ocupan espacios en áreas operativas, administrativas y de atención a la ciudadanía.

Actualmente, de cerca de mil 600 policías y bomberos que integran la DSPM, 421 son mujeres, lo que representa poco más del 25 por ciento del personal. Su presencia no solo refleja un avance en la participación de mujeres, sino también historias de esfuerzo, vocación de servicio y compromiso con la comunidad.

Una de ellas es Yolanda Quintana, bombero primero con 22 años de servicio en el H. Cuerpo de Bomberos, quien recuerda que su primer intento por ingresar no tuvo éxito, ya que en ese momento no se aceptaban mujeres en la corporación. A pesar de ello, no renunció a su sueño y decidió intentarlo nuevamente, hasta que finalmente fue convocada para iniciar su proceso de formación en la academia.

Tras superar exámenes psicológicos, físicos y médicos, así como aprobar las 23 materias que integraban la preparación académica, logró cumplir su meta. Entre los retos que más recuerda está el haber tenido que separarse de su familia durante 90 días, especialmente de su hija, un sacrificio que con el tiempo se transformó en orgullo al recibir su placa como bombera.

Por su parte, la policía de academia Brenda Iveth López Molina, integrante de la Unidad Especializada en Delitos de Género, comparte que su decisión de convertirse en policía nació de experiencias personales que la motivaron a ayudar a otras mujeres.

Hoy porta su uniforme con orgullo y procura ser cercana y empática con las víctimas que atiende, para que se sientan seguras y acompañadas durante los momentos difíciles que enfrentan. Desde su labor en esta Unidad, busca generar confianza y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Con estas historias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reconoce el esfuerzo, la vocación y la dedicación de las mujeres que forman parte de la corporación, y refrenda su compromiso de seguir impulsando su participación y desarrollo profesional, convencidos de que su trabajo contribuye todos los días a construir una ciudad más segura para todas y todos.