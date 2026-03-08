Última semana de registro a Mi Bolsa Escolar 2026.

La recepción de solicitudes estará abierta únicamente hasta el 13 de marzo de 2026, por lo que esta es la última semana para realizar el registro.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación y la Subdirección de Educación, recuerda que esta es la última semana para registrarse en el programa “Mi Bolsa Escolar 2026”, las convocatorias están dirigidas a escuelas del municipio con el objetivo de apoyar la economía de las familias mediante la entrega de apoyos escolares.

El trámite deberá efectuarse en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, segundo piso, en la Subdirección de Educación. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 15:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. No se recibirán solicitudes incompletas ni fuera del periodo establecido.

Podrán participar las instituciones educativas que se encuentren dentro de la circunscripción territorial del municipio de Chihuahua y que presenten la siguiente documentación:

● Formato interno de adhesión al programa (Formato A).

● Solicitud por escrito (Formato B).

● Nombramiento vigente o documento oficial que acredite a la persona como titular o encargada de la dirección de la institución educativa.

La primera convocatoria está dirigida a escuelas públicas de nivel primaria y secundaria; la segunda, a escuelas públicas y por cooperación de nivel medio superior del municipio de Chihuahua. El objetivo es apoyar a las y los estudiantes mediante la entrega de kits escolares y/o mochilas, según el nivel educativo. Consulta las convocatorias completas en: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias

Los resultados se publicarán en las redes oficiales de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. La Subdirección de Educación notificará la fecha, hora y lugar de entrega de los kits escolares y/o mochilas a las instituciones beneficiadas.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 614-200-48-00 o al 072, extensiones 6509, 6517, 6520 y 6566, con línea directa a la Subdirección de Educación.