Unidad Victoria brinda atención especializada a víctimas de violencia en Chihuahua.

Con el objetivo de brindar una atención más cercana y especializada a víctimas de violencia familiar y de género, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta con la Unidad Victoria, integrada por más de 100 policías capacitados para atender este tipo de situaciones y acompañar a quienes lo necesitan.

Esta unidad trabaja de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Comité de Atención y Prevención a la Violencia Familiar y de Género del Municipio, con el fin de ofrecer una respuesta oportuna ante reportes relacionados con violencia familiar, de género y contra niñas, niños y adolescentes.

La Unidad Victoria está conformada por agentes pertenecientes a las subdirecciones Operativa, Táctica y de Inteligencia de la corporación, quienes se encuentran desplegados en los seis distritos policiales de la ciudad y disponibles en turnos diurnos y nocturnos para atender estos casos cuando se presentan.

Las y los elementos que integran este grupo han recibido capacitación en perspectiva de género y atención a víctimas, conocimientos que además se comparten con el resto del personal de la corporación para fortalecer la preparación de los policías municipales y ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia.

Asimismo, como parte del acompañamiento a las personas afectadas, los agentes apoyan a las víctimas en su traslado a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), donde pueden recibir asesoría y seguimiento legal correspondiente.

Con estas acciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso de brindar una atención sensible y profesional a las víctimas de violencia, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros y de convivencia pacífica para las familias chihuahuenses.