Escuela en Irán habría sido golpeada durante ataque a base naval, según análisis del ‘New York Times’.

Una pesquisa de ‘The New York Times’ señala pruebas que confirmarían a las fuerzas estadounidenses como responsables del mortal ataque de precisión que el pasado 28 de febrero alcanzó la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en Minab, al sur de Irán. Washington mantiene en investigación el caso.

Ni Estados Unidos ni Israel han asumido la responsabilidad del ataque del sábado 28 de febrero contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán, que dejó víctimas civiles. Sin embargo, una investigación de The New York Times ha logrado constatar algunos hechos.

Aunque el número total de muertos en la escuela primaria Shajarah Tayyebeh no ha sido confirmado de forma independiente, funcionarios de salud iraníes y medios estatales reportan 175 personas asesinadas. Entre las víctimas hay numerosos niños y profesores que estaban en clase en el momento del impacto, dado que los sábados comienza la semana laboral en Irán.

Determinar lo ocurrido ha sido complejo por la ausencia de fragmentos visibles de armas y la imposibilidad de que periodistas externos accedan al lugar. Sin embargo, The New York Times recopiló imágenes satelitales, publicaciones en redes sociales y videos verificados que, tras ser consultados con expertos, ofrecen indicios claros.

Rescatistas y residentes buscan entre los escombros tras lo que funcionarios iraníes calificaron como un ataque de Estados Unidos e Israel contra una escuela primaria de niñas en Minab, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. © AP

Ataque de precisión

La investigación revela que el edificio escolar fue gravemente dañado por un ataque de precisión que ocurrió simultáneamente con ataques contra una base naval cercana operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La escuela se ubica en Minab, a más de 600 millas de Teherán y cerca de la ruta estratégica del Estrecho de Ormuz. Por ello, resultan importantes las declaraciones oficiales que indican que fuerzas estadounidenses atacaban objetivos navales cerca del estrecho, donde se encuentra la base del IRGC.

Los ataques fueron reportados en redes sociales poco después de las 11:30 a.m. hora local. El análisis de las evidencias gráficas públicas permite corroborar que la escuela fue golpeada al mismo tiempo que la base naval. Videos geolocalizados por expertos muestran grandes columnas de humo elevándose desde ambos puntos, mientras que un grupo iraní de derechos humanos compartió imágenes de los daños extensos en el edificio escolar poco después del suceso.

Imágenes reveladoras

The New York Times verificó videos de medios iraníes que muestran a multitudes buscando supervivientes entre los escombros. En otro registro, un conductor grabó la entrada de la base de la Guardia Revolucionaria, donde se aprecia el emblema de la fuerza en dos accesos, señales de un comando médico naval y humo oscuro proveniente de los edificios militares impactados.

Nuevas imágenes satelitales del proveedor Planet Labs, tomadas el miércoles, confirmaron la cronología: las incursiones aéreas impactaron con exactitud en al menos seis instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria, afectando también el recinto escolar adyacente.

Dentro del perímetro de la base, cuatro estructuras colapsaron por completo y otros dos edificios muestran perforaciones directas en el eje central de sus cubiertas, daños característicos del armamento guiado de alta precisión.

Consultado por el medio estadounidense, Wes J. Bryant, analista de seguridad nacional y exmiembro de la Fuerza Aérea estadounidense que asesoró al Pentágono sobre daños civiles, concluyó que todos los edificios, incluida la escuela, recibieron ataques “perfectamente dirigidos”

Imagen satelital del cuartel de Sayyid al-Shohada (marcado en rojo) y de la escuela de niñas de Minab (marcado en azul). © X

“Identificación errónea del objetivo”

Según Bryant, crítico de la administración Trump, la explicación más probable es una “identificación errónea del objetivo”, lo que implica que el ataque se realizó sin percatarse de los civiles en el interior.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, informó el miércoles que fuerzas estadounidenses realizaban ataques en el sur de Irán. Un mapa presentado por él mostraba que el área de Minab fue objetivo durante las primeras 100 horas de la operación, aunque no mencionó la ciudad explícitamente.

Otro hallazgo de The Times indica que, según imágenes satelitales de 2013, el edificio escolar formó parte de la base naval en el pasado, aunque desde septiembre de 2016 ya no estaba conectado al complejo militar.

No fue un misil iraní

Las imágenes muestran que la escuela contaba con un campo deportivo y áreas recreativas. “Dadas las capacidades de inteligencia de Estados Unidos, deberían haber sabido que había una escuela en las cercanías”, señaló al New York Times Beth Van Schaack, exfuncionaria del Departamento de Estado y docente en la Universidad de Stanford.

Aunque en internet circula la teoría de que un misil iraní fallido causó el impacto, The New York Times y otros analistas descartaron esa posibilidad: un único misil no habría producido daños tan precisos y dirigidos en múltiples edificios de la base naval de forma simultánea.

En el mismo informe del periódico, Janina Dill, experta de la Universidad de Oxford, subrayó que los atacantes están obligados a verificar sus objetivos para no dañar a civiles; de lo contrario, podría constituir una violación del derecho internacional.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el 4 de marzo no tener conocimiento sobre la responsabilidad estadounidense en este hecho y añadió que el “Departamento de Guerra está investigando”. El caso sigue abierto.

Con información de The New York Times