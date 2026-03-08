La detienen por su participación en el secuestro del tesorero de Coyame

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la detención de Elvira Concepción A. R. en el municipio de Coyame, por el delito de resistencia de particulares, así como por su presunta participación en el secuestro de un funcionario público del mismo municipio.

Los hechos se registraron durante este 7 de marzo, luego de que se reportara la pérdida de contacto con el tesorero municipal de Coyame. Derivado de las labores de investigación en campo y entrevistas ciudadanas, se obtuvieron datos precisos e indicios sobre la posible participación de una mujer en el hecho.

Tras el despliegue operativo de la Policía del Estado en la zona, los agentes lograron ubicar a una persona con las características previamente señaladas en las investigaciones. Al momento de ser abordada por los elementos, la mujer adoptó una actitud evasiva y agresiva, negándose a cooperar, lo que derivó en su detención por resistencia de particulares.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El operativo contempló además el uso de equipo tecnológico, entre ellos aeronaves no tripuladas y el Helicóptero Centinela, con el objetivo de continuar las labores de rastreo y localización de posibles objetivos relacionados con la investigación.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ha reiterado que la corporación mantiene operativos permanentes para la localización de personas y el combate a delitos de alto impacto, con el objetivo de combatir la delincuencia en el estado.