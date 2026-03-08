Empresario petrolero es vinculado a organización de los XV años de Mafer, la llamada “Fiesta del siglo” en Tabasco.

Infobae

PorVíctor Cisneros

El evento contó con la presencia de Galilea Montijo y los cantantes J Balvin, Xavi, Belinda y Matute.

La llamada “fiesta del siglo” o “fiesta del millón de dólares” en Tabasco sigue en el centro del debate digital. El lujoso festejo de XV años de una adolescente conocida como Mafer ahora enfrenta nuevas preguntas tras la difusión de versiones que vinculan su organización con un empresario petrolero con contratos millonarios en la industria energética.

Empresario petrolero, señalado como organizador de los XV años de Mafer

El periodista Audelino Macario difundió en redes sociales que el evento habría sido financiado por el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, contratista ligado al sector energético.

En su publicación señaló: “Lujo y derroche organizado por un contratista de la empresa petrolera, originario de Comalcalco, de nombre Juan Carlos Guerrero Rojas, para su hija #Mafer, que sorprende a todo México”.

Según el mismo mensaje, el empresario es dueño de Petroservicios Integrales México, firma que obtuvo contratos por 104 millones de dólares en Pemex en 2023 para servicios relacionados con exploración y perforación. El periodista Audelino Macario difundió en redes sociales que el evento habría sido financiado por el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, contratista ligado al sector energético. (@audelinomacario / Instagram)

Otro creador digital, José Díaz, elevó la polémica al estimar el costo del festejo: “Más de 45 millones de pesos costó la fiestecita del Bienestar del empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas para su hija quinceañera”.

El fotógrafo Antonio Tizoc compartió un video con aspecto de la exclusiva celebración en Tabasco.

La “fiesta del millón de dólares”

El evento se celebró en Villahermosa y reunió a figuras del espectáculo como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi y la banda Matute.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una ambientación inspirada en Nueva York, con réplicas de la Estatua de la Libertad, escenarios temáticos y espectáculos musicales. El fotógrafo Antonio Tizoc documentó varios momentos de la celebración.

El despliegue llevó a usuarios a bautizar el evento como “la fiesta del millón de dólares”.

Belinda ingresa al salon y sorprende a Mafer con una interpretación de “Happy birthday” en una clara referencia a la icónica versión de Marilyn Monroe.

Pobreza en Tabasco: el contraste que encendió críticas

La polémica creció por el contexto social del estado. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en 2024 un total de 881 mil 500 personas en Tabasco vivían en pobreza multidimensional, lo que representa el 34.8% de la población estatal.

El informe también indica que 164 mil 200 habitantes se encuentran en pobreza extrema, equivalente al 6.5% de la población. En materia de alimentación, el estado ocupa el primer lugar nacional en carencia de acceso a comida nutritiva, con 32.1% de sus habitantes afectados.

Otros indicadores reflejan rezagos persistentes. Un millón 388 mil tabasqueños carecen de seguridad social, mientras que 856 mil 600 personas no cuentan con servicios básicos en su vivienda.

Mafer junto a su padre, identificado como un prominente empresario petrolero. (Antonio Tizoc / Instagram)

Un símbolo de desigualdad

La fiesta de Mafer abrió un debate más amplio sobre desigualdad y ostentación en una entidad marcada por contrastes económicos.

El youtuber Adrián Marcelo, una voz que resuena fuerte en X —antes Twitter—, avivó la polémica al recordar los vínculos de Tabasco con una política de Estado que ponía por delante la austeridad en beneficio del pueblo: “No es ninguna casualidad que el artifice del movimiento que hoy gobierna México y el empresario que se puede costear una fiesta así para su hija, sean del mismo lugar. Austeridad Republicana”.

Mientras el evento generó admiración y curiosidad entre usuarios, también despertó cuestionamientos sobre el origen de los recursos y la brecha social que persiste en Tabasco.