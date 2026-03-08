Pancartas contra Miguel Riggs y Brenda Ríos marcan la marcha del 8M en Chihuahua

Durante la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, realizada este 8 de marzo en la ciudad de Chihuahua, destacaron al frente de uno de los contingentes varias pancartas dirigidas contra figuras políticas locales.

Una de las consignas iba dirigida al regidor de Morena, Miguel Riggs Baeza, quien el año pasado fue sancionado por violencia política de género en contra de la síndica municipal Olivia Franco.

Asimismo, llamó la atención una gran pancarta con el mensaje: “La diputada Brenda Ríos no es aliada”, en referencia a la legisladora local Brenda Ríos.Otras cartulinas señalaban a la diputada por presuntamente encubrir a Adrián S., quien fue señalado previamente por regidoras del PAN como misógino.

De acuerdo con versiones mencionadas durante la movilización, se había informado que el funcionario habría renunciado; sin embargo, hace apenas dos días un periodista local difundió en redes sociales un video donde presuntamente se observa que ambos continúan trabajando juntos.Hasta el momento, la diputada no ha emitido un posicionamiento público sobre estas acusaciones.

Durante la marcha, algunas de las manifestantes corearon consignas como: “Brenda no es aliada, encubre violentador”.