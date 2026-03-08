Capacitan a 94 docentes en la Especialidad en Enseñanza del Inglés.

Forma parte de las acciones de la Agenda Estatal de Inglés impulsada por la SEyD en conjunto con la SIDE

Como parte de las acciones de la Agenda Estatal de Inglés (AEI), inició el posgrado de Especialidad en Enseñanza del Inglés, dirigido a 94 maestras y maestros de instituciones públicas de Educación Básica, Media Superior y Superior.

La Agenda Estatal de Inglés es una estrategia integral orientada a mejorar el dominio de este idioma en los planteles educativos del estado, impulsada por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).

Como parte de esta estrategia se realizó una evaluación diagnóstica para conocer el nivel actual de las profesoras y profesores de inglés en la entidad.

Quienes obtuvieron un nivel C1 o C2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), fueron inscritos en este posgrado con el propósito de especializarse en la enseñanza del idioma.

La capacitación está a cargo de especialistas del Centro de Investigación y Docencia (CID), perteneciente a los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

El programa tendrá una duración de dos semestres y es financiado con recursos aportados por la SIDE.

Las y los 94 docentes fueron distribuidos en cinco grupos: dos recibirán la capacitación en la ciudad de Chihuahua, dos más en Ciudad Juárez y uno adicional se desarrollará de manera virtual para maestras y maestros de otros municipios de la entidad.

En su intervención, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, señaló que la Agenda Estatal de Inglés es una iniciativa que suma voluntades entre el Gobierno, el sector educativo y la industria.

Indicó que el objetivo es consolidar una formación bilingüe que fortalezca la competitividad y prepare a la población estudiantil para los retos del entorno laboral.

En su mensaje, Teresa de Jesús López Ramírez, directora general de SEECH, agradeció la participación de las y los docentes en este posgrado, el cual les permitirá reforzar sus herramientas pedagógicas y metodologías de enseñanza, para ofrecer una educación de mayor calidad a sus estudiantes.

A su vez, Rogelio Trevizo Acosta, docente de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), destacó que fortalecer a las y los maestros contribuye también al aprendizaje de miles de alumnas y alumnos en las aulas.

Señaló que este esfuerzo institucional da al inglés la relevancia que merece, no solo como asignatura, sino como una herramienta que abre oportunidades académicas, profesionales y culturales para las y los estudiantes de Chihuahua.

Durante el arranque del posgrado también estuvo presente la directora del CID, Argelia Antonia Ávila Reyes.