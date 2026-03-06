Municipio no invirtió en muros para resguardar edificios: Bonilla

El alcalde de Marco Bonilla aclaró que el Municipio no realizó ninguna inversión para la colocación de muros o materiales de protección en edificios del Centro de la ciudad ante las manifestaciones previstas por el 8 de marzo.

El edil explicó que los materiales instalados en el Palacio Municipal y otros inmuebles son propiedad del Gobierno del Estado, por lo que su colocación no representó un gasto adicional para el Ayuntamiento.

Bonilla detalló que desde hace dos años ha agradecido al Gobierno estatal por el apoyo brindado para contar con este tipo de estructuras, ya que el Palacio Municipal forma parte del patrimonio histórico del estado y del país.

Recordó además que este edificio tiene un importante valor histórico, pues durante el periodo del presidente Benito Juárez fue sede de los tres poderes de la Unión cuando Chihuahua fungió como capital de México.

El alcalde señaló que la decisión de integrar estos materiales de resguardo se tomó desde hace aproximadamente tres años y reiteró que el Municipio no ha adquirido recientemente nuevos muros ni equipo adicional para este fin.