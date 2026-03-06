Invitan a “Espacio sin Límites” conferencia con la astronauta mexicana Katya Echazarreta

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, invita a la conferencia “Espacio sin Límites”, impartida por Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio.

El evento será este 24 de marzo a las 17:00 horas en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde Katya compartirá su experiencia personal y profesional, así como los retos que enfrentó para abrirse camino en el ámbito científico y aeroespacial, con el objetivo de motivar a niñas, jóvenes y mujeres a perseguir sus sueños sin límites.

“Espacio sin Límites” busca generar un espacio de inspiración y reflexión sobre la importancia de impulsar la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y otras áreas tradicionalmente dominadas por hombres, promoviendo la igualdad de oportunidades y el empoderamiento femenino.

Las personas interesadas en asistir pueden registrarse previamente a través del enlace bit.ly/espacio8m o escaneando el código QR disponible en la convocatoria oficial del evento.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar acciones que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y la construcción de una sociedad más igualitaria.