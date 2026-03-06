Mantiene estado presencia policiaca permanente en la Sierra

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por instrucciones de la gobernadora Maru Campos y bajo el mando del Secretario Gilberto Loya, mantiene una presencia permanente en los municipios de la región serrana, como parte de la estrategia de control territorial que busca garantizar la paz de las familias que habitan en la Sierra del estado.

Cabe señalar que, desde la instalación de este dispositivo de seguridad no se han registrado incidentes en el área, por lo que los operativos y el despliegue, tanto terrestre como aéreo, continuarán de manera permanente.

Estas acciones incluyen la zona de Guadalupe y Calvo, incluida la comunidad de Atascaderos, lugares que actualmente cuenta seguridad. Asimismo, durante este pasado 5 de marzo se realizaron patrullajes que incluyeron sobrevuelos con el equipo de drones de la corporación, además de vigilancia aérea permanente mediante el helicóptero de la Policía Estatal.

Tras un minucioso análisis de inteligencia mediante las cámaras de videovigilancia vinculadas a la Plataforma Centinela y a través de la flota área de naves tripuladas y no tripuladas, se confirmó que el incidente de violencia difundido recientemente en redes sociales y medios de comunicación no ocurrió en territorio chihuahuense, sino fuera de los límites que colonda con el estado de Sinaloa. Además de que no se cuenta con reportes al número de emergencias 9-1-1

La SSPE reitera el compromiso institucional de mantener acciones coordinadas que garanticen la tranquilidad de la población, porque con seguridad damos resultados, asimismo hace un llamado a no caer en la desinformación y reportar cualquier anomalía al 9-1-1.