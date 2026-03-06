Atiende DDUyE más de 8 mil trámites en el primer bimestre de 2026

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, atendió durante el primer bimestre de 2026 un total de 8 mil trámites, correspondientes a denuncias, peticiones y autorizaciones en sus diferentes subdirecciones.

Asimismo, se recaudó un total de 24 millones 912 mil pesos por concepto de los diversos servicios prestados.

Servicios de las subdirecciones:

Administración Urbana: Los ciudadanos pueden gestionar licencias, trámites de uso de suelo, zonificación, alineamientos y números oficiales, así como solicitar reconsideraciones e impactos urbanos. También es posible presentar denuncias ciudadanas relacionadas con clausura de obras, procedimientos administrativos, autorizaciones de aforos y verificaciones de buen funcionamiento, entre otros.

Subdirección de Programación Urbana: Atiende nuevos proyectos ejecutivos de fraccionamientos y anteproyectos turnados por la Comisión de Regidores, además de gestionar temas de nomenclatura y señalización urbana.

Subdirección de Ecología: Se encarga de trámites de impacto ambiental, atención a denuncias ciudadanas en temas ecológicos, así como la donación de árboles y plantas a asociaciones civiles, escuelas y ciudadanos interesados en adoptar especies vegetales.

La directora de la dependencia, Adriana Díaz Negrete, señaló que la encomienda es revisar y mejorar los procedimientos internos para agilizar los trámites y ofrecer mejores tiempos de respuesta a la ciudadanía.