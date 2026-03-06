Multa a Friki Plaza fue de $152 mil

El alcalde Marco Bonilla, informó que ayer se aplicó una multa aproximada a los 152 mil pesos a un establecimiento ubicado en la Plaza de la Tecnología, luego del aseguramiento de alrededor de 70 máquinas tragamonedas durante un operativo de inspección.

“De otra manera no se puede tener este tipo de juegos de azar”, señaló el alcalde al referirse a la normativa vigente.

Durante las acciones se llevó a cabo el aseguramiento de aproximadamente 70 máquinas tragamonedas, al detectarse diversas irregularidades relacionadas con la operación de los negocios donde se encontraban instaladas.

Entre las observaciones realizadas por la autoridad se encuentran la falta de permisos municipales, como uso de suelo, licencia de funcionamiento, programa interno de Protección Civil, dictamen de medidas de seguridad y dictamen de aforo, además de posibles incumplimientos a lo establecido en el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Ante la ausencia de esta documentación, la autoridad municipal procedió al aseguramiento de las máquinas y a la clausura de tres establecimientos.

El operativo se realizó en coordinación con instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en el marco de las Mesas de Construcción de la Paz, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Subdirección de Gobernación Municipal.