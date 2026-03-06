Reitera Municipio el calendario de actividades del Festival Folklórico 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, reitera la invitación para participar en el Festival Folklórico 2026, del 13 al 15 de marzo, con actividades todo tipo como la Polka Monumental, en el marco del Día del Folklore Chihuahuense.

Viernes 13 de marzo a las 14:00 horas en el Teatro de la Ciudad

Se tendrá la Segunda Edición del Concurso Chihuahua Capital Folklore Mexicano, con la participación de compañías en las categorías Infantil, Juvenil y Libre. Las agrupaciones ganadoras obtendrán el pase para presentarse en la Polka Monumental.

Sábado 14 de marzo a las 10:00 horas en Plaza de Armas

Fiesta Mexicana con la participación de 65 compañías de danza folklórica. Durante la jornada se reconocerá la trayectoria de maestras y maestros destacados, y se realizará el Reto Solista, concurso para parejas en categorías Infantil, Juvenil y Adulto. Las parejas ganadoras formarán parte del espectáculo principal del domingo.

A las 13:00 horas en el Centro Histórico, estará el Desfile de Delegaciones con la participación de 70 compañías y 54 parejas del Reto Solista. El recorrido iniciará en la calle Libertad y concluirá en el Palacio Municipal, donde se tomará la fotografía monumental.

Domingo 15 de marzo a las 18:00 horas en Plaza El Palomar

Gran cierre con la Polka Monumental 2026. Participarán 153 compañías de danza y 3 mil 500 bailarines que interpretarán nueve polkas y un shotis. Como pieza principal destaca “Las Aguas del Río Nonoava”, con la que se busca establecer un récord mundial y fortalecer el orgullo por las tradiciones chihuahuenses.

Todas las actividades son totalmente gratuitas. Para comodidad de las y los asistentes, se contará con áreas de hidratación, así como apoyo de Protección Civil y Seguridad Pública.

Se invita a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del evento y del Gobierno Municipal para conocer más detalles y actualizaciones.