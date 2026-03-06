Aparece manta en puente de la avenida Homero; empresarios de Guachochi denuncian extorsiones

Las primeras horas de este viernes, se reportó a los números de emergencia una manta colocada en el puente del cruce de la avenida Homero y Periférico de la Juventud.

Elementos municipales fueron los primeros en llegar al sitio en donde localizaron una lona con un mensaje dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos. En el texto, presuntos empresarios de Guachochi solicitan su intervención al acusar al llamado Cártel de los Cabrera de cobrarles cuotas, cometer asesinatos y realizar tala clandestina en los bosques de la región.

Además, señalan que el grupo criminal estaría instalando laboratorios para la elaboración de “cristal” y otras drogas sintéticas.

El mensaje concluye con la frase: “Suplicamos por la ayuda, atentamente Guachochi, Pueblo Mágico”.

La manta fue retirada por los oficiales y trasladada a la Comandancia Zona Norte para su resguardo.