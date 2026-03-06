Entrega Bonilla rehabilitación en la Secundaria Benito Juárez

El alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega de las rehabilitaciones generales realizadas en la Escuela Secundaria Benito Juárez García, obras que fueron seleccionadas por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo.

Estos trabajos forman parte de los proyectos elegidos mediante votación ciudadana, un mecanismo que permite destinar recursos públicos a las necesidades prioritarias de las comunidades escolares.

Las intervenciones, que representaron una inversión superior a los 4 millones de pesos, tienen como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura y los espacios donde estudian los alumnos, contribuyendo a generar entornos más adecuados para el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes.

Durante el evento estuvieron presentes el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo; la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras; la diputada Joss Vega; y la regidora Isela Martínez.

También participó la directora del turno matutino del plantel, Clara Cecilia Ugalde, quien agradeció las mejoras realizadas en las instalaciones escolares, mismas que beneficiarán directamente a la comunidad estudiantil.