Una denuncia, un rescate y una segunda oportunidad: la historia de Chatito

En la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, cada reporte ciudadano puede convertirse en el inicio de una nueva oportunidad para un animalito.

Así comenzó la historia de Chatito. Tras recibirse una denuncia por omisión de cuidados, la Brigada de Rescate Animal acudió al domicilio para verificar la situación. En el lugar se revisó al animalito, se documentaron las condiciones en las que vive y un médico veterinario realizó una valoración inicial.

Cuando se confirmó que el perrito necesitaba ayuda, se realizó un resguardo precautorio y fue trasladado primero a una clínica veterinaria para una revisión más completa. En el caso de Chatito se realizaron estudios de laboratorio y una biometría hepática, además de permanecer cinco días internado, recibiendo suero, medicamentos y cuidados constantes para estabilizar su salud.

Este mismo proceso se realiza con los demás perritos que llegan tras un rescate. Dependiendo de cada caso, se aplican pruebas para detectar enfermedades como moquillo, parvovirus o ehrlichia, además de los tratamientos necesarios para iniciar su recuperación.

Una vez que su estado mejora, los animales son trasladados al Centro de Resguardo temporal de la Coordinación, donde continúan su tratamiento, reciben alimentación especial y seguimiento diario hasta que logran recuperarse.

Hoy Chatito ya está listo para ser adoptado y busca una familia que le brinde el cuidado y el cariño que merece. Si quieres ayudarle a encontrar un hogar, sigue las redes sociales de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal y comparte su historia.

Porque muchas veces una segunda oportunidad comienza con algo muy sencillo: un reporte ciudadano a tiempo.