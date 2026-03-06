Convocan a personas con discapacidad a participar en visorías deportivas

– Con el compromiso brindar la accesibilidad de todas las personas en la iniciación del deporte, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFyD), convoca a personas con discapacidad a participar en las visorías deportivas.

Esta iniciativa es un espacio diseñado para descubrir talento, fortalecer habilidades y brindar la oportunidad de integrarse a los equipos representativos de la ciudad.

Las visorías se realizarán este 11 y 12 de marzo a las 9:00 am, en el Discóbolo de la Ciudad Deportiva, donde podrán participar mujeres y hombres con diagnóstico de distintos tipos de discapacidad, entre los 13 y 17 años de edad, rangos que corresponden a las categorías que participan en los clasificatorios de la Olimpiada Estatal y Nacional.

Con el apoyo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, se realizarán pruebas básicas de atletismo para conocer su capacidad de movilidad y coordinación, y de esta manera canalizarlos hacia las distintas disciplinas deportivas que sean de su interés.

El IMCFD a través de la Subdirección de Deporte Adaptado e Inclusivo, inició este programa de visorías en el año 2025 y logró una nutrida representación en la Olimpiada Nacional, además de evidenciar el impacto positivo que tiene el deporte en la salud físico, emocional y mejora el entorno social de las personas.

Para más información, las y los interesados pueden consultar la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte o comunicarse al teléfono 072, extensión 2508, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.