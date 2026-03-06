Rehabilita Municipio canchas en Romanzza y Libia con domo y mejoras integrales

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del programa de Presupuesto Participativo, rehabilitó las canchas ubicadas en Romanzza y Libia, un proyecto impulsado por vecinos de la comunidad que hoy permite que alrededor de 300 niñas, niños y jóvenes practiquen fútbol y basquetbol en mejores condiciones, gracias a la instalación de un domo metálico, pintura renovada y malla ciclónica rehabilitada.

Ruth Aguirre, ciudadana promovente del proyecto, explicó que su motivación surgió al observar cómo los niños entrenaban bajo el intenso sol de la ciudad.

“Mi hijo entrena aquí y como mamá veía cómo los niños practicaban bajo el sol, sobre todo en los meses de calor. Pensé en lo importante que era darles un espacio más digno para hacer deporte y por eso decidí presentar la propuesta”, compartió.

Hoy, este espacio no solo beneficia a la escuela de fútbol donde entrena su hijo, sino también a la escuela de basquetbol, a los jóvenes que utilizan las canchas y a vecinos de la zona que ahora cuentan con un lugar más seguro y adecuado para convivir y hacer comunidad.

Finalmente, invitó a más ciudadanos a participar en el Presupuesto Participativo, destacando que cuando los vecinos se involucran, las ideas pueden convertirse en mejoras reales para sus colonias.