Hay riesgos para el sistema democrático ante reforma electoral: secretario

El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña Grajeda, expresó preocupación por los posibles efectos de la reforma electoral impulsada a nivel federal, al considerar que podría afectar el equilibrio democrático rumbo a los procesos electorales de 2027.

El funcionario señaló que la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, expuesta mediante un “decálogo de la democracia” y ya enviada a la Cámara de Diputados, genera inquietud entre autoridades estatales, pues —dijo— podría modificar reglas que han sido construidas durante décadas mediante acuerdos entre distintas fuerzas políticas.

De la Peña sostuvo que, desde su perspectiva, existe el riesgo de que se debiliten los mecanismos que han permitido la competencia electoral y la pluralidad política en el país. Indicó que el sistema electoral mexicano se consolidó a lo largo de aproximadamente 30 años a través de reformas que incluyeron la creación de figuras como las diputaciones plurinominales, la regulación del financiamiento público a los partidos y el fortalecimiento de las autoridades electorales.

En ese sentido, recordó la evolución de organismos como el Instituto Nacional Electoral, que anteriormente operó como el Instituto Federal Electoral, y que surgieron a partir de consensos entre partidos y actores políticos.