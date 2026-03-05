Falso que le busquemos otro lugar a “El Tomatito”: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla aclaró que Luis Terrazas, fue despedido por realizar en redes sociales comentario relacionados al embarazo de una senadora, por lo que es falso que se le esté buscando otro puesto dentro del Ayuntamiento.

Lo anterior, luego de los rumores del partido Morena en donde aseguran es un teatro el despido y lo van “acomodar” en otra área.

Luis Roberto Terrazas Fraga, quien se desempeñaba como subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en Chihuahua, fue destituido de su cargo el 24 de febrero.