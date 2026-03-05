Cuida tu salud: reitera Municipio servicios de la Clínica Metabólica

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, el Gobierno Municipal recuerda la importancia de prevenir y atender este padecimiento y reitera los servicios de la Clínica Metabólica del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS).Uno de los usuarios que forma parte de este programa compartió su experiencia sobre los cambios que ha notado, se trata de Felipe Castaño Portillo, de 41 años, quien explicó que decidió acercarse al programa debido a una enfermedad cardiovascular llamada hiperlipidemia.

Destacó que uno de sus mayores retos fue modificar sus hábitos alimenticios:

“Uno de mis mayores retos fue cambiar mi forma de alimentarme, ya que antes tenía una mala alimentación, pero al ingresar a la clínica aprendí la forma correcta de hacerlo”.Asimismo, mencionó que ahora mantiene nuevos hábitos en su vida diaria: “Los hábitos que procuro mantener ahora son cuidar mi alimentación como lo he estado haciendo y ejercitarme constantemente, ya que antes no lo hacía tan seguido”.

Sobre lo aprendido durante su proceso, compartió que el aprendizaje más valioso que ha tenido al ingresar a la clínica ha sido aprender a balancear los alimentos, reconocer cuáles son saludables y cuáles no, además de identificar los ejercicios adecuados para su condición física.

“Mi mensaje para las personas que están pensando en ingresar al tratamiento es que lo hagan, porque iniciando les va a gustar el trato de los doctores y terapeutas, así como el enfoque personalizado para cada paciente”.La Clínica Metabólica “Mi Familia en Balance”, donde se brinda atención integral para el control del peso mediante valoración médica y seguimiento profesional, se ubica en avenida independencia número 2013, Bolívar, Zona Centro.

Las personas interesadas pueden agendar su valoración llamando al 072, extensiones 2259, 2260 y 2261; en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 6:30 pm.