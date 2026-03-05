Nancy Frías recorre la colonia Ponce de León junto a la JMAS

Como parte de las acciones para atender de manera directa las necesidades de las colonias y promover el cuidado del agua en la ciudad, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Frías, recorrió este día la colonia Ponce de León junto al equipo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, encabezado por su director Alan Falomir, como parte del programa “Chihuahua Sin Fugas”.

Durante el recorrido por distintas calles de la colonia, se atendieron reportes ciudadanos relacionados con fugas de agua y se revisaron puntos donde vecinos habían solicitado la intervención del organismo operador. Gracias a la presencia del equipo técnico en territorio, se lograron atender más de 50 fugas internas dentro de domicilios, evitando así el desperdicio de agua y apoyando directamente a las familias del sector.

Asimismo, se levantaron más de 80 gestiones ante la JMAS relacionadas con diversos temas del servicio, las cuales serán canalizadas para su atención y seguimiento por parte del organismo.

Las y los vecinos de la colonia Ponce de León tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con las autoridades, compartir sus inquietudes y plantear diversas necesidades relacionadas con los servicios públicos, especialmente en materia de agua potable y drenaje.

Nancy “La China” Frías destacó la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía y recorrer las colonias para conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan las familias. “Estar en las colonias, caminar sus calles y escuchar directamente a las y los vecinos nos permite entender mejor sus necesidades y gestionar soluciones reales para mejorar su calidad de vida.”

Asimismo, resaltó que el cuidado del agua debe ser una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

“El agua es uno de los recursos más importantes para nuestra ciudad, por eso es fundamental trabajar juntos para detectar fugas, atenderlas a tiempo y fomentar una cultura de cuidado y uso responsable.”

Por su parte, el director de la JMAS, Alan Falomir, explicó que el programa “Chihuahua Sin Fugas” forma parte de una estrategia integral para atender reportes ciudadanos y fortalecer la eficiencia en la red de agua potable de la ciudad. “Con el programa Chihuahua Sin Fugas buscamos actuar de manera rápida y efectiva ante cualquier reporte de fuga, ya que cada gota cuenta cuando hablamos del cuidado del agua.”

Falomir también subrayó que la coordinación con liderazgos sociales y representantes de la comunidad permite mejorar la atención y detectar problemáticas con mayor rapidez.

“Estos recorridos en territorio nos ayudan a identificar áreas de oportunidad y a trabajar de la mano con la ciudadanía para ofrecer un mejor servicio. Nuestro compromiso es seguir atendiendo los reportes y mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad.”

El programa “Chihuahua Sin Fugas” tiene como objetivo principal reducir el desperdicio de agua mediante la detección oportuna y reparación de fugas en distintos puntos de la ciudad, además de promover la participación ciudadana para reportar cualquier anomalía en la red.

Con este tipo de acciones en campo, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y Nancy Frías reiteran su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente, escuchando sus necesidades y sumando esfuerzos para fortalecer el cuidado del agua y mejorar los servicios para las familias chihuahuenses.