Chihuahua suma 135 casos de tuberculosis en 2026; se han registrado 12 defunciones

La Secretaría de Salud del Estado informó que, en lo que va de 2026, se han confirmado 135 casos de tuberculosis en Chihuahua, además de 12 defunciones asociadas a esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el mismo periodo de 2025 se registraron 168 casos confirmados y 11 defunciones, lo que refleja una ligera disminución en el número de contagios este año, aunque con un incremento en las muertes relacionadas con el padecimiento.

Distribución de casos

De los 135 casos confirmados en 2026, la mayoría corresponde a hombres con 89 registros, mientras que 46 casos se presentaron en mujeres.

Los municipios con mayor número de casos son:

Ciudad Juárez: 50

50 Chihuahua: 28

28 Bocoyna: 10

10 Urique: 10

10 Cuauhtémoc: 6

6 Delicias: 6

6 Guachochi: 4

4 Batopilas: 3

3 Nuevo Casas Grandes: 3

3 Buenaventura: 2

2 Camargo: 2

Además, Aldama, Balleza, Casas Grandes, Chínipas, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Hidalgo del Parral, Nonoava, San Francisco de Borja y Saucillo registran un caso cada uno.

Las autoridades de salud explicaron que Ciudad Juárez y Chihuahua concentran la mayor cantidad de casos debido a su densidad poblacional.

Defunciones

En cuanto a las defunciones registradas en 2026, estas se distribuyen en los municipios de Batopilas (1), Buenaventura (1), Cuauhtémoc (1), Guachochi (3), Guazapares (1), Ciudad Juárez (2), Hidalgo del Parral (1), Urique (1) y Meoqui (1).

Por grupo de edad, las muertes corresponden a:

1 menor masculino de 0 a 4 años

1 menor femenino de 5 a 9 años

2 hombres de 15 a 24 años

4 personas de 25 a 44 años (2 mujeres y 2 hombres)

1 hombre de 45 a 64 años

3 adultos mayores de 65 años y más (2 mujeres y 1 hombre)

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a acudir a las unidades médicas ante síntomas como tos persistente, fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso, con el fin de recibir diagnóstico y tratamiento oportuno.