Encuentran cuerpo en estado de descomposición en Las Curvas del Perico

Elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos al Departamento de Personas Ausentes, localizaron este mediodía el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición en la zona conocida como Las Curvas del Perico, a la altura del kilómetro 8.



De acuerdo con los primeros reportes, los agentes realizaban un operativo de búsqueda en coordinación con personal del área de Homicidios y apoyo de la Policía Montada, quienes efectuaban recorridos por la zona serrana utilizando motocicletas y cuatrimotos.



Durante el despliegue, los elementos detectaron un fuerte olor fétido que provenía de entre cerros y arbustos, lo que los llevó a inspeccionar el área.



Al internarse en el lugar, localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien vestía ropa negra y tenis blancos. El cadáver presentaba huellas de violencia y se encontraba en avanzado estado de descomposición.



Tras el hallazgo, la zona fue acordonada por elementos policiacos para preservar la escena, mientras personal de Criminalística de Campo realizó el levantamiento de evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) a las instalaciones del C4, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y establecer su identidad.



El fuerte despliegue de corporaciones de seguridad en el área generó expectación y asombro entre automovilistas y personas que transitaban por la zona, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho.