Entregan apoyos del programa Escuelas Competitivas a 56 planteles en la capital

El alcalde Marco Bonilla, en conjunto con autoridades del Congreso local, realizó la entrega de cheques del programa Escuelas Competitivas, recurso destinado a que planteles de preescolar, primaria y secundaria adquieran equipamiento y mejoren sus condiciones educativas.

A través de este programa, las escuelas pueden invertir en herramientas que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, como computadoras, televisiones, kits de cámaras de vigilancia, minisplits, pizarrones, mobiliario y material didáctico, entre otros insumos.

De acuerdo con la información presentada, durante 2025 el programa duplicó su alcance, beneficiando a 56 planteles educativos con una inversión total de 2 millones 628 mil 529 pesos.

Del monto total, el Gobierno Municipal aportó 1 millón 971 mil 396 pesos, mientras que las escuelas participantes contribuyeron con 657 mil 132 pesos, como parte del esquema de colaboración que contempla el programa.

El objetivo de Escuelas Competitivas es garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con condiciones físicas y materiales adecuadas para su formación y desarrollo, mediante acciones de rehabilitación, construcción y equipamiento de espacios escolares.