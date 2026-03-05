Localizan vehículos robados y desmantelan campamento en Ojinaga

Como parte del operativo interinstitucional que se mantiene en el municipio de Ojinaga, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, llevó a cabo la localización de dos vehículos con reporte de robo en Estados Unidos, además de un campamento presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron durante el día de ayer, cuando los agentes realizaban recorridos de reforzamiento táctico en zonas periféricas, caminos rurales y brechas de difícil acceso.

Durante estas acciones, los elementos localizaron una camioneta Chevrolet tipo pickup con reporte de robo vigente desde diciembre pasado en los Estados Unidos. Posteriormente, en el mismo despliegue operativo, se aseguró también una camioneta Toyota Tundra, la cual contaba con reporte de robo desde diciembre de 2025.

Asimismo, en la comunidad de Chorreras, los elementos detectaron un campamento improvisado al interior de una escuela primaria, presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos, por lo que procedieron a su inhabilitación.

Derivado de estas acciones se logró el aseguramiento de un chaleco táctico, prendas con características tipo militar, presunta marihuana, 25 municiones útiles, así como aproximadamente 30 artefactos conocidos como “poncha llantas”.

Los artículos, vehículos y evidencias recolectadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su debida investigación.

Cabe señalar que el operativo se desplegó en diversas comunidades de la región, entre ellas Chorreras, Rancho La Virgen y Rancho del Sacramento, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y combate a la delincuencia en la zona.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, reiteró que estos operativos continuarán de manera permanente en coordinación con autoridades federales para reforzar la seguridad en la región, porque con seguridad damos resultados.